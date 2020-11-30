Пять ошибок, которые разрушают семейный бюджет (инфографика)

Быстрые и необдуманные покупки в период грандиозных скидок, нереальная цена, ажиотаж негативно воздействуют на финансы. Как результат – ненужные вещи по не слишком выгодным ценам. Эксперты портала The Point рассказали, чего нужно избегать, чтобы не разрушить свой финансовый бюджет.
1. Отсутствие плана. Самое главное в правильном распределении семейного бюджета – само его планирование. Поэтому когда плана расходов и сбережений нет, – происходит хаос, что может привести к отсутствию денег в конце месяца и в случае непредвиденной ситуации.
В классическом варианте предлагается разделить расходы на несколько категорий:
Если ежемесячный доход разложить в соответствии с этими расходами, то станет ясно, сколько средств вы можете выделить на свои желания, а какие удастся сэкономить после оплаты всего необходимого.
2. Бесконтрольные траты. Эта ошибка также касается отсутствия привычки осуществлять все по плану. Однако она настолько губит ваш бюджет, о которой хочется поговорить отдельно. Когда вы бездумно тратите деньги на мимолетные желания, то только следите за списанием с карты, а не анализируете, как в целом конкретно этот расход повлияет на весь семейный бюджет. Кажется, что в чашечке кофе, которая стоит не так и много, нет ничего плохого. Но посчитайте их количество за месяц или даже квартал. Мы не советуем вам отказываться от ежедневных радостей, а только говорим о контроле расходов, что сможет существенно повлиять на состояние бюджета в целом. Вы можете использовать для контроля личных финансов полезные мобильные приложения.
3. Жизнь без сбережений. Непредсказуемые обстоятельства, которые, как правило, влекут за собой расходы, могут произойти с кем угодно и когда угодно. Хорошо, когда есть резервный фонд, который можно использовать. Так вам не придется залезать в долги или существенно экономить на необходимых расходах лишь для того, чтобы перекрыть непредвиденные.
Старайтесь ежемесячно откладывать хотя бы 10% своего дохода. Это и минимальная сумма, которая в случае чего может обеспечить вам спокойное проживание.
4. Отсутствие долгосрочных целей. Если вы не ставите себе конкретных целей с конкретными сроками и суммами, которые нужно отложить в эти сроки, – мечты рискуют остаться лишь мечтами.
Важно не только иметь цель, но и составить план для ее достижения. То есть сколько вам нужно отложить, какие статьи расходов придется скорректировать, где вы сможете найти дополнительный доход и т.д.
5. Впадение в крайности. При планировании семейного бюджета важно не впадать в крайности и не пытаться проконтролировать каждую копейку. Ставьте цели, старайтесь придерживаться плана, но не впадайте в крайности, отказывая себе во всем. Накапливайте, рационально тратьте и не забывайте об отдыхе, чтобы вся жизнь не прошла в сплошных ограничениях.
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