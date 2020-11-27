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«Теплые кредиты» будут выдавать и в 2021 году

«Теплые кредиты» будут выдавать и в 2021 году

В Украине продлена на 2021 год программа «теплых кредитов» для владельцев индивидуальных домов.

Об этом сообщил заместитель Председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

Перечень оборудования, на которое можно привлекать «теплые кредиты», расширен и дополнен системами накопления энергии, интеллектуальными счетчиками электроэнергии, электрозарядками для авто.

Принят закон и подготовлена концепция и план мероприятий для внедрения рынка зеленых облигаций. Это новый для страны вид ценных бумаг, который позволит привлекать финансирование в масштабные проекты экологической направленности. Потенциал этого рынка в Украине оценивается в 36 млрд долларов до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики предлагает выделить на программу “теплых кредитов” 150 млн в проекте бюджета на 2021 год.

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Как получить “теплый кредит” физическому лицу:

  • найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;
  • обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;
  • если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;
  • продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;
  • обратиться с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;
  • агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

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По материалам Finance.UA
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