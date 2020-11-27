«Теплые кредиты» будут выдавать и в 2021 году

В Украине продлена на 2021 год программа «теплых кредитов» для владельцев индивидуальных домов.
Об этом сообщил заместитель Председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.
Перечень оборудования, на которое можно привлекать «теплые кредиты», расширен и дополнен системами накопления энергии, интеллектуальными счетчиками электроэнергии, электрозарядками для авто.
Принят закон и подготовлена концепция и план мероприятий для внедрения рынка зеленых облигаций. Это новый для страны вид ценных бумаг, который позволит привлекать финансирование в масштабные проекты экологической направленности. Потенциал этого рынка в Украине оценивается в 36 млрд долларов до 2030 года.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики предлагает выделить на программу “теплых кредитов” 150 млн в проекте бюджета на 2021 год.
Как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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