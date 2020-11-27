Межбанк: основным мотиватором будет окончание месяца

На валютном рынке в понедельник основным мотиватором для всех участников торгов будет окончание месяца. Завершение отчетного периода всегда приводит к активизации всех мелких и крупных клиентов, что увеличивает статистику межбанка. По нашим расчетам объем операций на торгах будет в пределах до $ 200 млн при заключении до 540-700 сделок. Рост активности в сочетании с пятничным пробитием психологического уровня в 28,50 гривен за доллар – спровоцирует усиление давления на курс нацвалюты.

Саму сессию 30 ноября можно будет условно разделить на две части.

В первой половине дня – на межбанке будет наблюдаться всплеск клиентских операций, так как всем компаниям надо спешить закрыть свои обязательства по валюте на 1-е число. Это периодически будет приводить к перекосам спроса и предложения на торгах в моменты выхода основных покупателей и продавцов и отражаться на курсовом тренде.

Во второй – клиентская активность уже будет на минимальном уровне, но зато возрастет количество операций самих банков по работе с собственной валютной позицией. Финансистам надо фиксировать результат по торговле валютой за месяц, а также обеспечить выполнение всех нормативов Нацбанка на отчетную дату. Поэтому физически количество сделок на торгах понедельника во второй половине дня сократится, а вот объемы разовых сделок периодически будут достаточно большими – в пределах до $1 млн в эквиваленте.

Дополнительно на рынок повлияет рост спроса на валюту со стороны самих банков для обеспечения ими гарантированного покрытия карточных валютных транзакций за выходные по случаю “черной пятницы” , так как вплоть до вечера воскресенья украинцы активно покупали товары на зарубежных распродажах через интернет.

Сработает также фактор продолжения возмещений НДС экспортерам, что добавит гривневой ликвидности на рынке и негативно отразится на курсе нацвалюты.

Определенную угрозу для гривны по прежнему будут представлять действия нерезидентов. Именно их покупки в прошлую пятницу через Ситибанк привели к преодолению психологического порога в 28,50 гривен за доллар. И сегодня иностранцы по нашей информации продолжат выходить на межбанк с покупкой валюты.

В основном, сегодняшние факторы работают против гривны и мы предполагаем усиление давления на курс нацвалюты в ближайшее время.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 30 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,35- 28,60 гривен, евро – коридор 33,80 – 34,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,51 / 28,54

евро – 34,05 / 34,08

Курсы валют на Межбанке

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