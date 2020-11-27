Как можно вернуть акционный товар - Минюст

В разгар «черной пятницы» радость от совершения покупки с огромной скидкой может смениться разочарованием от того, что желанная вещь оказалась некачественной. И хотя некоторые продавцы уверяют, что акционный товар возврату не подлежит, на самом деле это возможно. Как это сделать – рассказали в Минюсте.

Причины скидок. Перед покупкой спросите у продавца об акционных товарах – причинах снижения его цены. Ведь акционные предложения могут касаться товара с определенными дефектами (например, царапинами, повреждением упаковки и тому подобное). Это могут быть и вещи надлежащего качества (скажем, несезонная одежда, старая коллекция и тому подобное).

Если вы купили акционный товар, а потом оказалось, что он имеет существенные недостатки, о которых вас не предупредили в магазине, вы можете на основании ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» (далее – Закон) обратиться с требованием вернуть денежные средства за товар ненадлежащего качества или обменять на аналогичный товар надлежащего качества.

Если же продавец предупредил вас, что товар имеет определенные недостатки, но вы все равно соблазнились на привлекательные «минус 70%», в таком случае вы не имеете права требовать вернуть за него деньги или обменять его на товар надлежащего качества на основании ст. 8 Закона.

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Таким образом, если приобретенная акционная вещь вас не удовлетворила, в соответствии со ст. 9 Закона, вы имеете право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен.

Вы имеете право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обмен товара надлежащего качества возможен, если вы не пользовались им, а также при условии сохранения расчетного документа, который вам выдали в магазине.

Срок годности. Для того чтобы вернуть некачественный товар, необходимо помнить, что ненадлежащее качество товара должно быть обнаружено в течение гарантийного срока. Чаще всего срок указывается в гарантийном талоне, но это может быть и паспорт товара, этикетка и тому подобное. Для пищевых продуктов – это срок годности, который должен быть указан на упаковке.

Однако на сезонные товары гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона. Например, гарантийный срок на летнюю одежду считают с 1 апреля, а на зимнюю – с 1 октября.

Если гарантийные сроки не установлены, то некачественный товар можно вернуть в течение 2 лет, а объекты строительства – не позднее 10 лет со дня передачи их потребителю.

А что насчет приобретения товара по почте? В этом случае, а также когда время заключения договора купли-продажи и время передачи товара покупателю не совпадают, гарантийный срок исчисляется начиная со дня передачи товара, а если товар требует специальной установки подключения или сборки – со дня их осуществления.

Что делать, если чек потерян? У покупателя должен быть в наличии расчетный документ. А для товаров, на которые установлен гарантийный срок, – технический паспорт или другой документ, который его заменяет, с отметкой о дате продажи. Если чек потерян, его можно восстановить, ведь информация о продаже товара должна храниться у продавца в течение трех лет. Покупателю, чтобы получить данные о продаже товара, необходимо обратиться к продавцу с письменным заявлением, а продавец в течение 30 дней должен дать письменный ответ. Если ответ покупателя не удовлетворяе или вообще не дан, необходимо обращаться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Если гарантийный срок не истек, а товар сломался и не по вашей вине, вы можете выдвинуть к продавцу одно из следующих требований:

пропорционального уменьшения цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;