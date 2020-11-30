Электроавто показывают рост продаж - аналитики

Годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197%. В целом в октябре в Европе было продано 71 800 таких автомобилей.
Об этом говорится в исследовании компании JATO Dynamics, пишет Украинская правда.
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Лидером в сегменте стал Volkswagen ID.3 с результатом 10,590 штук и долей рынка 25%.
Второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли в продаже дизельные модели – 26,8% (302,587 штук) против 26,3%.
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