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Электроавто показывают рост продаж - аналитики

Электроавто показывают рост продаж - аналитики

Годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197%. В целом в октябре в Европе было продано 71 800 таких автомобилей.

Об этом говорится в исследовании компании JATO Dynamics, пишет Украинская правда.

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Лидером в сегменте стал Volkswagen ID.3 с результатом 10,590 штук и долей рынка 25%.

Второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли в продаже дизельные модели – 26,8% (302,587 штук) против 26,3%.

Справка Finance.ua:

  • В тройку лидеров самых надежных автомобильных брендов вошли Mazda, Toyota и Lexus. К тому же в этом году в топ-10 попали Buick и Honda. Об этом свидетельствует рейтинг Consumer Reports, составленный по результатам опроса жителей США.

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По материалам Finance.UA
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