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Межбанк: валюта снова подорожала

Межбанк: валюта снова подорожала

Пятница не смогла изменить тенденцию этой недели. Валюта снова подорожала. Отложенный вчерашний спрос из-за Дня благодарения в США и работа украинского межбанка по доллару на ТОМе в сочетании с активной покупкой сегодня валюты нерезидентами через Ситибанк сделали свое дело – курс пошел вверх. За день доллар вырос на 6 копеек – до 28,515/28,54 гривен, а евро на 11 копеек – до 34,0526/34,0824 гривен к концу сессии.

НБУ на торги не выходил. Видимо, регулятор решил, что если иностранцы готовы переплачивать, а именно неоднократные покупки Ситибанка быстро взвинтили курс в середине дня – то пусть платят.

В конечном итоге, пятница завершилась не только ростом валютных котировок, но и снова спровоцировала у участников рынка новые девальвационные ожидания. Тем более, что предыдущая спекулятивная цель в 28,50 гривен за доллар к концу недели – уже достигнута.

Ход торгов:

В первые два часа сессии покупатели и продавцы еще выясняли отношения в части формирования тренда по курсу на сегодня. Никто особо не хотел уступать и с утренних 28,46/28,48 гривен к 11:00 доллар кратковременно чуть просел до 28,455/28,475 гривен, а затем к полудню вырос до 28,46/28,48.

Но дальнейшие несколько выходов Ситибанка с покупкой доллара быстро изменили соотношение спроса и предложения на межбанке.

К обеду котировки подросли до 28,465/28,485 гривен, а затем стремительно пошли вверх и быстро пробили психологический порог в 28,50 гривен.

В итоге, на 15:00 доллар уже котировался в пределах 28,525/28,54 гривен, а затем уже на затихающем рынке он окончательно остановился на отметке 28,515/28,54 уже до самого окончания сессии.

Главные события 27 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,46/28,48 до 28,515/28,54 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4592 гривен, а официальный на 30 ноября установлен на отметке 28,4681 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,51 / 28,53
евро – 34,00 / 34,02

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1949 / 1,191

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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