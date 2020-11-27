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Skoda Scala получила новый базовый двигатель и подешевела

Skoda Scala получила новый базовый двигатель и подешевела

Чешский автомобиль Skoda Scala получил небольшие обновления, а также новый 1.0 л двигатель в двух вариантах мощности. Теперь это базовый агрегат в линейке моторов Scala.

В частности, мощность 1,0 л двигателя в первой версии составляет 95 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а во второй версии – 104 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Самым мощным двигателем в линейке силовых агрегатов Scala остался 1,5 TSI мощностью 150 л.с, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчатым «автоматом».

С базовым 1,0 двигателем Skoda Scala в Великобритании теперь будет стоить от 18 625 фунтов стерлингов. В базовую комплектацию помимо всего прочего входят 16-дюймовые колесные диски, передний и задний парктроник, светодиодные задние фонари и система распознавания дорожных знаков.

По материалам autonews.ua
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