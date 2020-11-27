Skoda Scala получила новый базовый двигатель и подешевела

Чешский автомобиль Skoda Scala получил небольшие обновления, а также новый 1.0 л двигатель в двух вариантах мощности. Теперь это базовый агрегат в линейке моторов Scala.
В частности, мощность 1,0 л двигателя в первой версии составляет 95 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а во второй версии – 104 л.с. и 200 Нм крутящего момента.
Самым мощным двигателем в линейке силовых агрегатов Scala остался 1,5 TSI мощностью 150 л.с, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчатым «автоматом».
С базовым 1,0 двигателем Skoda Scala в Великобритании теперь будет стоить от 18 625 фунтов стерлингов. В базовую комплектацию помимо всего прочего входят 16-дюймовые колесные диски, передний и задний парктроник, светодиодные задние фонари и система распознавания дорожных знаков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – ФурсаВчера, 08:00 - 2588 12
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пиваВчера, 02:12 - 11785 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 1859 3
Главная елка столицы обойдется в 5-7 млн (фото проекта)Вчера, 07:05 - 461 3
Экономические потери в случае усиления карантина в декабре – 0,3 п. п. ВВПВчера, 21:02 - 150 1
За какой период осуществляется расчет заработной платы при назначении пенсииВчера, 08:52 - 30809
Гендиректор PayPal рассказал, что произойдет с Bitcoin в будущемВчера, 13:00 - 4389
Кому повысят пенсии в 2021 году: как докупить стажВчера, 16:00 - 4079
ХТЗ рассказал о нововведениях в своих тракторах (видео)Вчера, 06:00 - 3053
Звонят из "банков" и просят деньги от имени друзей: как спастись от мошенниковВчера, 12:00 - 2977
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 1860 3
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 510
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1344 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1052 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1195