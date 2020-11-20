Зеленский внес в ВР законопроект об ответственности за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №4434, которым хотят возобновить ответственность за недостоверное декларирование. Ранее ВР призвали принять такой законопроект два антикоррупционных органа в Украине – НАБУ и НАПК.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Отметим, что инициатором документа стал Владимир Зеленский.
Что предлагают в законопроекте:
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