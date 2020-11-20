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Зеленский внес в ВР законопроект об ответственности за ложь в декларациях

Зеленский внес в ВР законопроект об ответственности за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №4434, которым хотят возобновить ответственность за недостоверное декларирование. Ранее ВР призвали принять такой законопроект два антикоррупционных органа в Украине – НАБУ и НАПК.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Отметим, что инициатором документа стал Владимир Зеленский.

Что предлагают в законопроекте:

  • статью 3661 Уголовного кодекса исключить, при этом дополнить его новой статьей 3662 «Декларирование недостоверной информации», установив, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму свыше 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в день подачи декларации;
  • предлагается отдельно определить в ст. 3663 УК уголовную ответственность за неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

  • Конституционный суд 27 октября на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо ложных сведений в декларации.
  • Также КСУ закрыл доступ к е-декларациям чиновников, а НАПК лишил ключевых полномочий.
  • Позже Украина получила сигналы от МВФ и других международных партнеров относительно возможной отмены сотрудничества из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционным статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.
  • Тогда пятнадцать судей Конституционного Суда Украины рассматривали решение по делу 124/2020(393/20). Одиннадцать проголосовали “за”, а четыре – “против”. Аналитики YouControl собрали основные сведения о судьях и их декларациях, поданных в 2020 году.
По материалам Finance.UA
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