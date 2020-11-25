ZTE представила смарт-часы Watch Live

ZTE начала приём заказов на свои новые смарт-часы. Новинка называется ZTE Watch Live. Это недорогой гаджет, продажи которого начинаются уже 3 декабря 2020 года. Стоимость устройства составила 30 долларов.
Новинка оборудована сенсорным 1,3-дюймовым экраном с разрешением 240 × 240 точек. Подключение к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 4.2. После подключения пользователи могут просматривать уведомления, информацию о входящих звонках и управлять камерой/плеером.
Носимый гаджет поддерживает распознавание спортивных режимов и может определять частоту сердечных сокращений круглосуточно. Также заявлена функция определения уровня насыщения крови кислородом и качества сна.
Корпус ZTE Watch Live имеет защиту от воды по стандарту IP68. габаритные размеры составили 40,6 × 34,6 × 10,8 мм при массе 35,7 грамма. По словам производителя, без подзарядки новинка может проработать до трёх недель. Ёмкость встроенной батареи не уточняется.
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