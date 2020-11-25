0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

ZTE представила смарт-часы Watch Live

ZTE представила смарт-часы Watch Live

ZTE начала приём заказов на свои новые смарт-часы. Новинка называется ZTE Watch Live. Это недорогой гаджет, продажи которого начинаются уже 3 декабря 2020 года. Стоимость устройства составила 30 долларов.

Новинка оборудована сенсорным 1,3-дюймовым экраном с разрешением 240 × 240 точек. Подключение к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 4.2. После подключения пользователи могут просматривать уведомления, информацию о входящих звонках и управлять камерой/плеером.

Носимый гаджет поддерживает распознавание спортивных режимов и может определять частоту сердечных сокращений круглосуточно. Также заявлена функция определения уровня насыщения крови кислородом и качества сна.

Корпус ZTE Watch Live имеет защиту от воды по стандарту IP68. габаритные размеры составили 40,6 × 34,6 × 10,8 мм при массе 35,7 грамма. По словам производителя, без подзарядки новинка может проработать до трёх недель. Ёмкость встроенной батареи не уточняется.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.