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Alibaba готовится к выпуску собственных электромобилей

Alibaba готовится к выпуску собственных электромобилей

Китайский автоконцерн SAIC, корпорация Alibaba Group и власти района Пудун в Шанхае подписали соглашение о создании новой компании Zhiji Motor, которая займется выпуском электромобилей.

Начальные инвестиции в стартап превысят 1,5 миллиарда долларов. Партнеры обещают выпустить линейку электромобилей с выдающейся динамикой: утверждается, что все машины смогут разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды.

Первую модель должны представить в январе, причем одновременно в Шанхае, Лондоне и Северной Америке. Таким образом, речь идет о бренде, который изначально ориентирован на глобальный рынок.

Судя по всему, особенностью новых машин станет высокий уровень автономности и их подключения к глобальной информационной сети. Здесь как раз должен пригодиться опыт Alibaba в работе большими массивами информации. Само название Zhiji состоит из китайских иероглифов Чжи Цзы. Первый означает мудрость, а второй можно перевести словом «самоуправление». То есть речь идет об автомобилях с умным, вероятно автоматическим управлением.

По материалам internetua.com
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