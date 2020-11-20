Кого Зеленский хочет освободить от арендной платы

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о помощи гражданам и бизнесу, пострадавших от карантина.

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Об этом говорится в законопроекте №4429 “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2”.

Законопроект устанавливает:

для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни ( COVID -19), продлить на период действия карантина и ограничительных мер и в течение одного месяца со дня его/их окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;

отменить удержание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период.

Напомним, представители Украинского совета бизнеса и эксперты аналитических центров отмечают, что “карантин выходного дня” не поможет справиться со значительным ростом активных случаев, при этом еще негативно скажется на предпринимателях.

Аналитики предложили собственный комплекс мер для компенсации “карантина выходного дня” бизнесу.

Меры, которыми его можно компенсировать:

Ввести кредитные каникулы для бизнеса.

Продлить на 2021 год право органов местного самоуправления принимать решения о внесении изменений в принятое решение об установлении местных налогов и/или сборов по уменьшению ставок единого налога.

Обеспечить компенсацию расходов предприятий на зарплатные налоги и сборы ( ЕСВ и НДФЛ ), которые подпадают под действие “карантина выходного дня”.

Форс-мажор: разрешить Торгово-промышленной палате выдавать сертификаты о форс-мажоре тем, кто подпал под действие “карантина выходного дня”.

Ввести налоговые каникулы по уплате ЕСВ для ФЛП , заведений культуры и еще ряда категорий предприятий, а также “каникулы” по уплате налогов на землю и недвижимость на 4-й квартал 2020.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8000 гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.