Кого Зеленский хочет освободить от арендной платы

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о помощи гражданам и бизнесу, пострадавших от карантина.
Читайте также: Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД
Об этом говорится в законопроекте №4429 “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2”.
Законопроект устанавливает:
Напомним, представители Украинского совета бизнеса и эксперты аналитических центров отмечают, что “карантин выходного дня” не поможет справиться со значительным ростом активных случаев, при этом еще негативно скажется на предпринимателях.
Аналитики предложили собственный комплекс мер для компенсации “карантина выходного дня” бизнесу.
Меры, которыми его можно компенсировать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 7602 21
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду5 ч. назад - 2063 19
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст4 ч. назад - 1899 9
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 1390 9
Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - цены2 ч. назад - 280 4
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 7602 21
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2744
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду5 ч. назад - 2063 19
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст4 ч. назад - 1899 9
Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"Вчера, 21:30 - 1519
МАЗ представил электрический грузовик (фото)5 ч. назад - 137 1
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 353
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1248 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 951 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1071