Медикам образовательных учреждений планируют установить "карантинную" надбавку к зарплате

Кабинет Министров планирует установить доплату медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности. Проект документа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В пояснительной записке говорится о том, что медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3 226 – 3 849 грн в месяц. В то же время врач в образовательном учреждении в зависимости от тарифного разряда имеет должностной оклад от 4 050 – 5 051 грн.

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Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учебных заведениях приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции

Что предлагают: ввести доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности в размере 20% должностного оклада, определенного по тарифным разрядам Единой тарифной сетки.

Согласно проекту постановления, доплата устанавливается с 1 декабря 2020 года и до отмены карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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