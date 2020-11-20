Медикам образовательных учреждений планируют установить "карантинную" надбавку к зарплате

Кабинет Министров планирует установить доплату медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности. Проект документа направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
В пояснительной записке говорится о том, что медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3 226 – 3 849 грн в месяц. В то же время врач в образовательном учреждении в зависимости от тарифного разряда имеет должностной оклад от 4 050 – 5 051 грн.
Читайте также: На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен
Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учебных заведениях приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции
Что предлагают: ввести доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности в размере 20% должностного оклада, определенного по тарифным разрядам Единой тарифной сетки.
Согласно проекту постановления, доплата устанавливается с 1 декабря 2020 года и до отмены карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19Вчера, 12:46 - 2007 12
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 1104 7
Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду43 мин. назад - 355 3
Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭДВчера, 13:03 - 9570 1
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2510
НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)Вчера, 16:30 - 2029 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Около часа назад - 37
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 338
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1242 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 937 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1061