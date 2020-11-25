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ХТЗ рассказал о нововведениях в своих тракторах (видео)

Харьковский тракторный завод подготовил видеоролик, в котором отображены нововведения, реализованные конструкторами и инженерами завода в 2020 году.

Об этом пишет specmachinery.com.ua.

И главные из них – это автоматическая коробка передач и новые мосты, позволяющие устанавливать на тракторы ХТЗ двигатели мощностью 300 л. с. и выше.

Справка Finance.ua:

  • Харьковский тракторный завод (ХТЗ), входящий в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, продемонстрировал рост всех бизнес-показателей по итогам 2019 года.
  • В 2019 году здесь произвели 585 единиц техники, что на 12% больше, чем годом ранее, а количество реализованных тракторов различных модификаций составило 638 ​​единиц – на 16% больше показателя 2018 года.
  • Выручка ХТЗ, выведенного из кризиса Александром Ярославским, по итогам 2019 года выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом, и составила почти 800 млн грн.
По материалам Finance.UA
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