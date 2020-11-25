ХТЗ рассказал о нововведениях в своих тракторах (видео)

Харьковский тракторный завод подготовил видеоролик, в котором отображены нововведения, реализованные конструкторами и инженерами завода в 2020 году.
Об этом пишет specmachinery.com.ua.
И главные из них – это автоматическая коробка передач и новые мосты, позволяющие устанавливать на тракторы ХТЗ двигатели мощностью 300 л. с. и выше.
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