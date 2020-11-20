Как стало известно SpecMachinery.com.ua, белорусский производитель создал модель 4381 Е0, которая при полной массе 12,5 т берет на борт до 5,7 т груза.
Асинхронный электродвигатель новинки выдает 70 кВт или 95 л. с. Производитель уверяет, что этого достаточно для разгона до 85 км/ч. Аккумулятор емкостью 160 А*ч обеспечивает автономность движения всего лишь до 100 км. Конечно, по современным меркам этого мало. Однако в МАЗ утверждают, что по требованию заказчика поставят больше батарей, чтобы повысить запас хода грузовика.
Как сообщает SpecMachinery.com.ua, в 4381 Е0 предусмотрена жидкостная система охлаждения и обогрева аккумуляторного блока. Отопление кабины – электрическое, также имеется бесключевой доступ в кабину и центральную консоль с сенсорными кнопками. На руле расположено управление «круизом» и аудиосистемой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19Вчера, 12:46 - 2007 12
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 1104 7
Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду41 мин. назад - 355 3
Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭДВчера, 13:03 - 9570 1
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2510
НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)Вчера, 16:30 - 2029 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Около часа назад - 41
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 338
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1242 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 937 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1061