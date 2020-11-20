МАЗ представил электрический грузовик (фото)

Как стало известно SpecMachinery.com.ua, белорусский производитель создал модель 4381 Е0, которая при полной массе 12,5 т берет на борт до 5,7 т груза.

Асинхронный электродвигатель новинки выдает 70 кВт или 95 л. с. Производитель уверяет, что этого достаточно для разгона до 85 км/ч. Аккумулятор емкостью 160 А*ч обеспечивает автономность движения всего лишь до 100 км. Конечно, по современным меркам этого мало. Однако в МАЗ утверждают, что по требованию заказчика поставят больше батарей, чтобы повысить запас хода грузовика.

Как сообщает SpecMachinery.com.ua, в 4381 Е0 предусмотрена жидкостная система охлаждения и обогрева аккумуляторного блока. Отопление кабины – электрическое, также имеется бесключевой доступ в кабину и центральную консоль с сенсорными кнопками. На руле расположено управление «круизом» и аудиосистемой.