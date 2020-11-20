Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - цены

Соответствующая заявка на тенедер размещена в электронной системе закупок ProZorro. Общая стоимость тендера составляет 101 589 гривен.
Национальная полиция объявила тендер на покупку гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес на более чем 100 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные о тендере, размещенном в электронной системе закупок ProZorro 24 ноября.
В описании тендера отмечается, что этот электротранспорт закупается “для нужд обороны”.
Всего полиция планирует приобрести:
Закупка этого электротранспорта должна состояться до 22 декабря.
Местом поставки указано админздание, расположенное в Киеве на улице Святошинской, 27, где, согласно данным открытых реестров, размещена гендирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управления капитального строительства и развития ГУСС и ОО “Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины”.
Средняя цена за Ninebot by SEGWAY MiniPRO 320 – 7800 гривен за один;
IO CHIC SMART-F/S3 Black – 7500;
XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 – 12300;INMOTION SCV V5+ black -16000.
Таким образом, средняя стоимость заказа составляет около 90 тысяч гривен.
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