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Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - цены

Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - цены

Соответствующая заявка на тенедер размещена в электронной системе закупок ProZorro. Общая стоимость тендера составляет 101 589 гривен.

Национальная полиция объявила тендер на покупку гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес на более чем 100 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные о тендере, размещенном в электронной системе закупок ProZorro 24 ноября.

В описании тендера отмечается, что этот электротранспорт закупается “для нужд обороны”.

Всего полиция планирует приобрести:

  • два гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент;
  • два гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент;
  • два электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент;
  • два моноколеса типа INMOTION SCV V5+ black или эквивалент.

Закупка этого электротранспорта должна состояться до 22 декабря.

Местом поставки указано админздание, расположенное в Киеве на улице Святошинской, 27, где, согласно данным открытых реестров, размещена гендирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управления капитального строительства и развития ГУСС и ОО “Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины”.

Средняя цена за Ninebot by SEGWAY MiniPRO 320 – 7800 гривен за один;

IO CHIC SMART-F/S3 Black – 7500;

XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 – 12300;

INMOTION SCV V5+ black -16000.

Таким образом, средняя стоимость заказа составляет около 90 тысяч гривен.

По материалам Курс Украины
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