Межбанк: "Черная пятница" повлияет и на валютный рынок

Эта пятница на валютном рынке пройдет нестандартно. Фактически не сработает эффект окончания недели, и по нашим расчетам объем операций на торгах будет до $170-200 млн при заключении до 440-560 сделок. Достаточно большая активность приведет к увеличению давления на гривну. Основных причин такого расклада на межбанке 27 ноября несколько.

Вот основные:

1. После выходного четверга в США и расчетов по доллару на ТОМе – сегодня межбанк будет работать в обычном режиме сделок в формате “день в день”. И на торги выйдут клиенты с перенесенными ранее заявками. Это увеличит статистику операций за пятницу и сработает против гривны, так как в основном заявки переносили покупатели;

2. Мировая “черная пятница” с ее скидками стимулирует украинских клиентов покупать товары и на международных площадках вплоть до понедельника. Для обеспечения подобных транзакций банкам нужна валюта и они будут ее покупать в конечном итоге на межбанке для подкрепления собственной валютной позиции. Это увеличит спрос на торгах не только со стороны клиентов, но и самих банков;

3. Пик периода выплат возмещений НДС экспортерам. Сегодня и в понедельник государству необходимо закрыть свои обязательства перед бизнесом. При поступлении этих гривневых средств не позднее середины дня – клиенты еще успеют выйти с этой гривной на межбанк с покупкой валюты, а часть компаний – снизит продажу валюты до тех пор, пока не потратит полученную гривну. Это также сработает против курса нацвалюты в ближайшие дни.

4. Скорое окончание месяца. Клиенты будут спешить закрыть свои внешние и внутриукраинские расчеты с контрагентами, так как остается всего два рабочих дня до завершения отчетного периода. Это добавит активности сегодня на рынке, так как на последний день крупных валютных расчетов обычно не оставляют;

5. Остается незакрытым вопросом по тратам гривны, полученной от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ в эту среду. Часть этих денег также выйдет на межбанк, так как нерезиденты продолжают выходить из наших облигаций и покупают валюту.

6. Сохраняется настрой рынка на дальнейшую девальвацию гривны с целью в 28,50 гривен в ближайшее время. Даже вчера, несмотря на вялый межбанк по доллару из-за выходного в США – курс вырос. Сегодня давление на гривну с учетом всех вышеперечисленных факторов – лишь усилится.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 27 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,35- 28,60 гривен, евро – коридор 33,70 – 34,10 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,45 / 28,46

евро – 33,85 / 33,87

Курсы валют на Межбанке

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