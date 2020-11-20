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Растрата в «Укркосмосе»: ВАКС исследовал уже 80 томов доказательств

Растрата в «Укркосмосе»: ВАКС исследовал уже 80 томов доказательств

По делу в отношении экс-руководителя “Укркосмоса” и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении свыше $ 8 млн, исследовано уже 80 томов доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

“26 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде было продолжено исследование доказательств по делу в отношении бывшего директора госпредприятия «Укркосмос» и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении свыше $ 8 млн средств, предоставленных канадским государственным финансовым институтом для изготовления, выведения на орбиту и запуска Национального спутника “Лыбидь”, – говорится в сообщении.

В частности, на заседании коллегия судей ВАКС исследовала 23 тома письменных доказательств, заявленных прокурором.

Как отмечается, по делу на сегодняшний день исследовано 80 из 110 томов материалов.

Следующее заседание назначено на 14:00 16 декабря 2020 года.

Как сообщалось, 4 декабря 2018 года детективы НАБУ сообщили двум лицам о подозрении в причастности к причинению $ 8,245 миллиона убытков ГП “Укркосмос”: бывшему внештатному советнику гендиректора Государственного космического агентства и доверенному лицу.

Как установило следствие, в течение 2011-2014 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях государственного предприятия «Производственное объединение «Южмаш».

Вследствие таких действий были сорваны запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

30 января 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По материалам УАИБ
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