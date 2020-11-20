Нефть дешевеет из-за сомнений по поводу COVID-вакцины

Цены на нефть снизились в пятницу, 27 ноября, на фоне слабых торгов из-за Дня благодарения в США и сомнений вокруг вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $47,72 за баррель, что на $0,08 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX составила $44,87 за баррель, что на $0,84 (1,84%) ниже уровня предыдущих торгов. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $47,79 и $45,71 соответственно.
Оба эталонных контракта подорожали примерно на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca объявила, что ее вакцина от COVID-19 может иметь до 90% эффективности. Ранее было заявлено об успешных испытаниях двух других вакцин, которые также находятся в стадии разработки.
Однако ученые выразили сомнения в том, насколько надежными были результаты испытаний, после чего эйфория вокруг медикаментов, призванных остановить пандемию коронавируса, испарилась.
“Учитывая, что большая часть ралли нефти в ноябре была построена на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, какая-то коррекция давно назрела. Вялый рынок и встреча министров ОПЕК+ в понедельник, похоже, стали предвестниками того, что трейдеры ослабят бычьи позиции”, – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.
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