0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Минфин: в Украине нет “экономического апокалипсиса”

Минфин: в Украине нет “экономического апокалипсиса”

В Украине нет “экономического апокалипсиса”, зато есть проблемы, которые необходимо решать.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте также: Рожкова пояснила, почему Украина не получит денег МВФ в 2020 году

“Эти страхи и эти вестники апокалипсиса, которые последние несколько недель активно разгоняются в прессе. Рассказывается, что у нас там есть проблема, там пропасть, экономический апокалипсис, коллапс. Эти слова характеризуют просто формат эмоционального отношения к происходящему. Есть объективная реальность, в которой мы живем. Есть проблемы, которые мы должны решать. Это, например, бюджет, переговоры с МВФ, что делать в (период. – Ред.) пандемии. Это дискуссия, которая должна быть профессиональной, не эмоциональной, а с конкретными фактами”, — заявил он.

Напомним, стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно проекта Государственного бюджета на 2021 год.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.