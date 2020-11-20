Минфин: в Украине нет “экономического апокалипсиса”

В Украине нет “экономического апокалипсиса”, зато есть проблемы, которые необходимо решать.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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“Эти страхи и эти вестники апокалипсиса, которые последние несколько недель активно разгоняются в прессе. Рассказывается, что у нас там есть проблема, там пропасть, экономический апокалипсис, коллапс. Эти слова характеризуют просто формат эмоционального отношения к происходящему. Есть объективная реальность, в которой мы живем. Есть проблемы, которые мы должны решать. Это, например, бюджет, переговоры с МВФ, что делать в (период. – Ред.) пандемии. Это дискуссия, которая должна быть профессиональной, не эмоциональной, а с конкретными фактами”, — заявил он.

Напомним, стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно проекта Государственного бюджета на 2021 год.