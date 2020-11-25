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Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport (фото)

Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport (фото)

Компания Bugatti представила специальное издание Chiron Sport, посвященное знаменитым гонщикам начала прошлого столетия и их тесной связи с авиацией. Версия, получившее название Chiron Sport ‘Les Légendes du Ciel’, выйдет тиражом всего 20 экземпляров. Цена каждого — минимум 2,88 миллиона евро.

Главное в двухдверке — дизайн, подражающий оформлению винтажных самолетов, плюс по-особому декорированный салон.

С выходом Les Légendes du Ciel количество версий Bugatti Chiron достигло шести, не считая производных вроде Centodieci и La Voiture Noire. Помимо обычного Chiron, в гамме есть спортивный Chiron Sport, драйверский Chiron Pur Sport, рекордный Chiron Super Sport 300+ и юбилейный Chiron 110 ans.


Фото: motor.ru

“Авиационный” Chiron Sport окрашен в матовый серый колер Gris Serpent, представляющий собой современную интерпретацию оттенка, который использовали на самолетах с 1920-х годов. Вдоль кузова машины нарисована контрастная белая полоса. Передние крылья украшены логотипом Les Légendes du Ciel, а боковые юбки — триколором Le Bleu-Blanc-Rouge. Решетка радиатора с фигурными ламелями, символизирующими парадный строй истребителей, изготовлена из обработанного лазером алюминия глубокой вытяжки.


Фото: motor.ru

При открытии дверей Широна на дорогу проецируется логотип спецверсии. Пороги машины сделаны из шлифованного алюминия, кожух двигателя — из углепластика с видимым плетением нитей. Насадки на выхлопные патрубки с черным напылением распечатаны на 3D-принтере из жаропрочного инконеля.


Фото: motor.ru

В движение Bugatti Chiron Sport ‘Les Légendes du Ciel’ приводит стандартный восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 420 километров в час.

По материалам motor.ru
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