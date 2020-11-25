Apple сообщила, когда выпустит iPad Pro с OLED-дисплеем

Компания Apple готовится к запуску новой линейки iPad Pro с экранами OLED. Она появится на рынке вслед за моделями iPad следующего поколения, которые, по слухам, будут оснащены мини-светодиодными дисплеями.
Как сообщает южнокорейское издание The Elec, OLED-панели на моделях iPad Pro обеспечат более высокую яркость, а также будут более долговечны.
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Запуск планшетов с экранами OLED состоится сразу после выпуска iPad Pro с экраном mini-LED – то есть во второй половине 2021 года. Если верить слухам, mini-LED дисплей получит только 12,9-дюймовая модель iPad Pro.
Новую OLED-панель разрабатывают компании Samsung Display и LG Display. В существующей линейке iPad Pro используются ЖК-панели, которые Apple называет Liquid Retina.
Сообщается, что Samsung Display даже модернизировал свою производственную линию, добавив в нее специальную распределительную камеру. Ожидается, что новая структура OLED позволит наложить от двух до трех излучающих слоев, что увеличит долговечность панели дисплея.
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