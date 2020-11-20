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Lamborghini и Master&Dynamic запускают линейку наушников класса люкс (фото)

Lamborghini и Master&Dynamic запускают линейку наушников класса люкс (фото)

Lamborghini, известный бренд роскошных спортивных автомобилей, объединился с брендом электроники, чтобы запустить свою фирменную линейку беспроводных наушников.

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В новую коллекцию входят накладные беспроводные наушники с активным шумоподавлением MW65 Active Noise-Cancelling Wireless Headphones и беспроводные наушники-вкладыши MW07 Plus True Wireless Earphones. Оба девайса имеют культовый дизайн и фирменный знак итальянского производителя спортивных автомобилей.


Фото: https: //itsider.com.ua

У беспроводных накладных наушников два режима активного шумоподавления, что дает пользователям возможность самостоятельно регулировать звукопередачу в зависимости от внешнего шумового фона. Наушники могут работать без подзарядки до 24 часов, а поддержка функции Bluetooth 5.0 позволяет производить передачу данных на расстоянии 30 м.


Фото: https: //itsider.com.ua

MW07 PLUS оснащены 10-миллиметровыми бериллиевыми драйверами для улучшения качества звука и обеспечивают в общей сложности 40 часов воспроизведения. Зарядный чехол выполнен из нержавеющей стали.

Наушники уже доступны для покупки – MW07 стоит 349 евро, а модель MW65 – на 200 евро дороже.

По материалам ITsider.
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