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Минфин отчитался о работе программных РРО (инфографика)

Минфин отчитался о работе программных РРО (инфографика)

За четыре месяца работы программных РРО количество фискализированных за сутки чеков возросло до 1 млн и с каждым днем ​​этот показатель увеличивается.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

По состоянию на 20 ноября почти 3 тыс. предпринимателей воспользовались преимуществами бесплатного программного приложения и зарегистрировали 53, 3 тыс. ПРРО. С их помощью фискализировано около 70 млн чеков.

Пользователи ПРРО. Из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО:

  • 82% – физические лица – предприниматели;
  • 18% – юридические лица, из которых 7% – финансовые компании.

Сферы применения:

  • около 90% зарегистрированных ПРРО применяются финансовыми компаниями;
  • около 2,6% ПРРО применяют субъекты хозяйствования в сфере торговли;
  • 7,4% – в сфере предоставления туристических услуг, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, парикмахерских, медицинских и стоматологических услуг, ресторанного бизнеса.

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Кстати, применение РРО обязательно, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен. Однако не все предприниматели добросовестно соблюдают правила по регистраторам расчетных операций. Поэтому налоговики решили напомнить о штрафах за нарушения работы с РРО.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, б/у-товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.
  • Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет только с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога I-й группы обязанность применять РРО вовсе не будет распространяться.
По материалам Finance.UA
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