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Дефицит госбюджета в октябре составил более 30 миллиардов

Дефицит госбюджета в октябре составил более 30 миллиардов

За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит – 112,2 миллиарда.

Об этом сообщает Госказначейство.

Расходы госбюджета за январь – октябрь составляют более 950 миллиардов гривен (73% плана на отчетный год), доходы – 842 млрд (83% плана). Кредитование за 10 месяцев составляет 3,8 миллиарда гривен.

Отдельно за октябрь в бюджет поступило более 77 млрд гривен, расходы составили 107 миллиардов. Кредитование составляло 1,8 миллиарда.

Дефицит госбюджета за 10 месяцев составляет 112,2 миллиарда гривен, из которых более 30 млрд – в октябре.

Общий фонд свели с дефицитом в 26 млрд в октябре, за 10 месяцев – более 120 миллиардов.

По материалам Економічна Правда
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