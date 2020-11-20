Дефицит госбюджета в октябре составил более 30 миллиардов

За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит – 112,2 миллиарда.

Об этом сообщает Госказначейство.

Расходы госбюджета за январь – октябрь составляют более 950 миллиардов гривен (73% плана на отчетный год), доходы – 842 млрд (83% плана). Кредитование за 10 месяцев составляет 3,8 миллиарда гривен.

Отдельно за октябрь в бюджет поступило более 77 млрд гривен, расходы составили 107 миллиардов. Кредитование составляло 1,8 миллиарда.

Дефицит госбюджета за 10 месяцев составляет 112,2 миллиарда гривен, из которых более 30 млрд – в октябре.

Общий фонд свели с дефицитом в 26 млрд в октябре, за 10 месяцев – более 120 миллиардов.