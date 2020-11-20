В аэропорту Киева изъяли партию бриллиантов (фото)

В киевском международном аэропорту Борисполь разоблачили «бриллиантовых» контрабандистов. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 26 ноября.
Указано, что двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина – прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.
“Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переправить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье”, – говорится в сообщении.
Всего пограничники и таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.
Сумма оценки камней может достигать 15 млн гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения7 ч. назад - 1847 16
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили11 ч. назад - 2578 13
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-197 ч. назад - 1415 10
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1673 6
Киевстар запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины5 ч. назад - 270 2
Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД6 ч. назад - 3930
Каких специалистов ищут в Украине этой осенью11 ч. назад - 3485
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили11 ч. назад - 2578 13
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения7 ч. назад - 1847 16
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1673 6
В США разработана уникальная модель сердцаВчера, 14:23 - 282
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1196 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 903 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1027
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4624 23