В аэропорту Киева изъяли партию бриллиантов (фото)

В киевском международном аэропорту Борисполь разоблачили «бриллиантовых» контрабандистов. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 26 ноября.

Указано, что двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина – прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

“Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переправить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье”, – говорится в сообщении.

Всего пограничники и таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

Сумма оценки камней может достигать 15 млн гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.