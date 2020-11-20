Glovo запустила функцию самовывоза

25 ноября 2020 года сервис доставки Glovo запустил функцию самовывоза из ресторанов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как это работает:

c новой опцией пользователи сервиса Glovo могут оформить заказ в приложении и забрать его непосредственно из заведения. Отмечается, что на момент запуска функция самовывоза активирована для более 8% партнеров и работает в тестовом режиме;

чтобы воспользоваться опцией, необходимо установить или обновить приложение Glovo до последней версии (App Store или Google Play);

в меню «Рестораны» или «Кофе и десерты» требуется установить режим «на вынос» вверху экрана;

после оформления и оплаты заказа, пользователь может просмотреть маршрут до заведения в картах;

заказ можно запланировать на конкретное время;

плата за пользование услугой — отсутствует. Клиент оплачивает только стоимость заказа.



Фото: Фото: AIN.UA

По словам Дмитрия Расновского, генерального менеджера Glovo в Украине, опция самовывоза позволит снизить количество физических контактов между людьми в период пандемии. В свою очередь для бизнесов, это возможность увеличить приток клиентов и заказов. Как сообщили в Glovo, в дальнейшем опция будет доступна для 90% партнеров с бабблов «Рестораны» и «Кофе».