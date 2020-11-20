Glovo запустила функцию самовывоза

25 ноября 2020 года сервис доставки Glovo запустил функцию самовывоза из ресторанов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как это работает:
Фото: Фото: AIN.UA
По словам Дмитрия Расновского, генерального менеджера Glovo в Украине, опция самовывоза позволит снизить количество физических контактов между людьми в период пандемии. В свою очередь для бизнесов, это возможность увеличить приток клиентов и заказов. Как сообщили в Glovo, в дальнейшем опция будет доступна для 90% партнеров с бабблов «Рестораны» и «Кофе».
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