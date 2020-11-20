НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 года выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины” – это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Дизайн банкноты. Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты – портрет Леонида Каденюка, над которым надпись – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ УКРАИНЫ; логотип Государственного космического агентства Украины (справа).
Защитные элементы. Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически изменяемый элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками).
Она отпечатана с помощью офсетной, интаглио, трафаретной и высокой печати с использованием защищенных красок. Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке).
Приобрести сувенирную банкноту “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины”, которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-194 ч. назад - 1073 10
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения4 ч. назад - 1389 9
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили8 ч. назад - 2168 9
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1924 8
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1577 6
Каких специалистов ищут в Украине этой осенью8 ч. назад - 2526
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили8 ч. назад - 2168 9
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1924 8
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1577 6
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения4 ч. назад - 1389 9
В США разработана уникальная модель сердцаВчера, 14:23 - 261
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1187 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 893 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1014
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4587 23