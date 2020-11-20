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НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)

НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 года выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины” – это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Дизайн банкноты. Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты – портрет Леонида Каденюка, над которым надпись – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ УКРАИНЫ; логотип Государственного космического агентства Украины (справа).

Защитные элементы. Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически изменяемый элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками).

Она отпечатана с помощью офсетной, интаглио, трафаретной и высокой печати с использованием защищенных красок. Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке).

Приобрести сувенирную банкноту “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины”, которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка Finance.ua:

  • Леонид Каденюк в 1997 году совершил полет на американском космическом шаттле “Колумбия” (миссия STS-87) в составе международного экипажа.
По материалам Finance.UA
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