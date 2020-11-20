НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 года выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины” – это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Дизайн банкноты. Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты – портрет Леонида Каденюка, над которым надпись – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ УКРАИНЫ; логотип Государственного космического агентства Украины (справа).

Защитные элементы. Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически изменяемый элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками).

Она отпечатана с помощью офсетной, интаглио, трафаретной и высокой печати с использованием защищенных красок. Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке).

Приобрести сувенирную банкноту “Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины”, которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка Finance.ua: