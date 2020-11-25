Карантин в США взвинтил цены на загородные дома

Эксперты рынка недвижимости США отмечают, что американцы массово переезжают в загородные дома. Желающие переехать говорят, что они устали от пребывания в квартирах на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.
Но одновременно со стремлением изменить обстановку стремительно поползли вверх цены на жилье. Сколько стоит сейчас недвижимость в США и все ли могут ее себе позволить?
Житель города Эдмондс в штате Вашингтон Крис Шрив вместе с невестой рассматривает дом на продажу. Несколько комнат, большая кухня и даже тренажерный зал. Предложение интересное, однако стоимость высоковата.
“Цена растет слишком быстро. Мы, может, и не хотели бы спешить, однако так все быстро меняется”, – сетует покупатель Крис Шрив.
Крис вынужден работать дистанционно. От постоянного пребывания в маленькой квартире уже устал. Поэтому и решил расширить жилую площадь. В такой ситуации оказались миллионы американцев. Многие из них решили переехать жить за город. Рынок жилья отреагировал мгновенно – цены поползли вверх.
Поэтому, пока одни теряют деньги из-за пандемии, другие наоборот – зарабатывают. И именно возможность работать дистанционно имеет ключевой фактор.
“Ранее они бы не поехали за 30 миль от работы. Потому что, чтобы добраться до офиса, ушел бы час. А сейчас это неважно”, – объясняет агент по недвижимости Шон Фочун.
Всего за год стоимость жилья выросла на 16%. В среднем небольшой дом в США – стоит 318 000 долларов. Однако тот, что понравился Крису, вдвое дороже. Поэтому американец пока колеблется, стоит ли его покупать. Экономисты же опасаются, что нынешняя ситуация может привести к очередному мыльному пузырю на рынке недвижимости. Который непременно взорвется. Вопрос только времени.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – Фурса10 ч. назад - 1824 3
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива16 ч. назад - 7118 3
Главная елка столицы обойдется в 5-7 млн (фото проекта)11 ч. назад - 340 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Позавчера, 11:34 - 1684 2
Гетманцев назвал главные мифы о кассовых аппаратах для ФЛП3 ч. назад - 452 1
За какой период осуществляется расчет заработной платы при назначении пенсии9 ч. назад - 11631
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива16 ч. назад - 7118 3
Не подали декларацию или несвоевременно отчитались: какую налоговую проверку ждатьВчера, 21:15 - 3240 1
ХТЗ рассказал о нововведениях в своих тракторах (видео)12 ч. назад - 1929
Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – Фурса10 ч. назад - 1824 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Позавчера, 11:34 - 1681 2
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 467
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1324 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1027 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1169