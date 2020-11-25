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Карантин в США взвинтил цены на загородные дома

Карантин в США взвинтил цены на загородные дома

Эксперты рынка недвижимости США отмечают, что американцы массово переезжают в загородные дома. Желающие переехать говорят, что они устали от пребывания в квартирах на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Но одновременно со стремлением изменить обстановку стремительно поползли вверх цены на жилье. Сколько стоит сейчас недвижимость в США и все ли могут ее себе позволить?

Житель города Эдмондс в штате Вашингтон Крис Шрив вместе с невестой рассматривает дом на продажу. Несколько комнат, большая кухня и даже тренажерный зал. Предложение интересное, однако стоимость высоковата.

“Цена растет слишком быстро. Мы, может, и не хотели бы спешить, однако так все быстро меняется”, – сетует покупатель Крис Шрив.

Крис вынужден работать дистанционно. От постоянного пребывания в маленькой квартире уже устал. Поэтому и решил расширить жилую площадь. В такой ситуации оказались миллионы американцев. Многие из них решили переехать жить за город. Рынок жилья отреагировал мгновенно – цены поползли вверх.

Поэтому, пока одни теряют деньги из-за пандемии, другие наоборот – зарабатывают. И именно возможность работать дистанционно имеет ключевой фактор.

“Ранее они бы не поехали за 30 миль от работы. Потому что, чтобы добраться до офиса, ушел бы час. А сейчас это неважно”, – объясняет агент по недвижимости Шон Фочун.

Всего за год стоимость жилья выросла на 16%. В среднем небольшой дом в США – стоит 318 000 долларов. Однако тот, что понравился Крису, вдвое дороже. Поэтому американец пока колеблется, стоит ли его покупать. Экономисты же опасаются, что нынешняя ситуация может привести к очередному мыльному пузырю на рынке недвижимости. Который непременно взорвется. Вопрос только времени.

По материалам Сегодня
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