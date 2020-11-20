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Межбанк: как повлияет на рынок День благодарения в США

Межбанк: как повлияет на рынок День благодарения в США

В четверг значительной активности на валютном рынке мы не ожидаем. В США отмечают День благодарения, американские банки не работают и все расчеты по доллару в Украине сегодня проходят ТОМом (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты – завтрашним). Непопулярность такого формата взаиморасчетов среди местных компаний и снизит объем валютного межбанка, так как основная часть сделок пройдет только в евро и рубле. По нашим расчетам объем операций на торгах в четверг не превысит $ 130-145 млн при заключении до 380-420 сделок.

Клиенты будут в основном заниматься расчетами с местными компаниями в гривне по своим хозяйственным операциям, так как до завершения отчетного периода осталось всего 3 рабочих дня.

Но именно малообъемный и вялый валютный рынок 26 ноября дает отличный шанс спекулянтам максимально “погонять” курс в течение сессии. Кроме этого, вчерашнее погашение значительных объемов ОВГЗ (даже с учетом опять таки вчерашних расчетов покупателей по аукциону от 24 ноября) формирует определенный гривневый навес на валютном рынке за счет тех покупателей, кто не перевложился в новые выпуски облигаций, а решил купить валюту. Если добавить к этому еще и период основных возмещений НДС экспортерам – определенный избыток гривны у компаний присутствует и это сработает против нацвалюты в ближайшее время.

Общий настрой рынка на дальнейшую девальвацию гривны с целью в 28,50 гривен в ближайшее время сохраняется. Тем более, что вчера был пробит психологический порог в 28,40 гривен за доллар, который до этого участники межбанка тестировали несколько дней.

Дополнительно на поведение украинского межбанка повлияет и постепенный рост евро на международных площадках, где пара евро/доллар уверенно перешагнула порог в 1,19 доллара, и на момент написания статьи евро стоит порядка 1,1938 доллара. Это будет сразу же отражаться на котировках евро относительно гривны.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 26 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,35 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,70 – 34,15 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,41 / 28,43
евро – 33,83 / 33,85

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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