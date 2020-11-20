В Австралии представили летающую «скорую» с автопилотом

Австралийская компания AMSL Aero представила прототип автономного беспилотника Vertiia, который в будущем будет использоваться как карета скорой помощи.
Запас хода воздушного транспорта будет зависеть от топлива – водорода (до 800 км без подзарядки) или электрического двигателя (до 255 км без подзарядки).
Максимальная скорость летающей «скорой», которая была разработана совместно с Университетом Сиднея и специалистами по сенсорной интеграции с компании Mission Systems, не превышает 300 км в час.
Всего в Vertiia встроенные восемь пропеллеров, которые позволяют летающему аппарату взлетать и совершать посадку вертикально.
Отмечается, что с самого начала аппарат будет управляться пилотом, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе.
В компании надеются, что уже в 2023 году Vertiia будет использоваться как автономная летающая «скорая».
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