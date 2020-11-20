"Нафтогаз" получит право разрабатывать шельфовые недра газа

Кабмин принял постановление, которым разрешил НАК “Нафтогаз” заниматься разработкой и добычей природного газа на континентальном шельфе Украины.
По словам министра экологии Романа Абрамовского, это позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места и наполнить госбюджет.
Компания может приступить к работе сразу после согласования необходимых процессов.
Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что сбор за получение специального разрешения на добычу устанавливается в размере 10% начальной цены на аукционе, если глубина моря до 100 метров, и 1%, если глубина моря более 100 метров.
“Наша цель – чтобы государственная компания начала этот процесс (разработки недр – ЭП), а во время разведки, промышленной разработки будут привлечены, возможно, инвесторы. Возможно, компания сможет собственными силами добывать дополнительный объем газа и увеличивать энергетическую независимость “, – отметил Абрамовский.
Министр финансов Сергей Марченко выступил против. По его словам, проект постановления несет риски в части размера сбора за выдачу специальных разрешений, что может повлечь за собой недопоступления в госбюджет.
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