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Как людям в почтенном возрасте перейти в новую профессию

Как людям в почтенном возрасте перейти в новую профессию

Перейти в другую сферу непросто всем – возникает немало трудностей с получением нужных знаний, потерей привычного дохода и адаптацией. Однако труднее всего менять профессию или просто искать работу тем, кто достиг почтенного возраста, но на пенсию еще уходить рано. Такие кандидаты обросли стереотипами на рынке труда и часто сами не верят в себя. Но эти изменения не кажутся такими страшными, когда знаете, по какому плану действовать. Об этом пишет Прозора робота.

Работодатели, предпочитающие младших специалистов, имеют стереотипные представления о лицах почтенного возраста. Мол, они не «дружат» с новейшими технологиями, не имеют актуальных мягких навыков, выполняют работу медленнее и вообще их мозг работает уже не так. Поэтому, если людям 50+ и удается найти работу, то, как правило, она низкоквалифицированная.

Но ученые убеждены, что люди с возрастом, может, и теряют определенные навыки, но в некоторых аспектах, наоборот, превосходят младших коллег. Так, исследование когнитивных способностей от сотрудников Массачусетского технологического института показало, что хоть после 35 лет и ухудшается память, но эмоциональный интеллект выше у старших людей, а лучший словарный запас вообще имеют люди, которым за 70 лет.

Как уйти не на пенсию, а в новую сферу.

Несмотря на то, что люди предпенсионного возраста редко увольняются, все же они составляют немалую долю кандидатов на рынке труда. Часто и вообще используют 10 лет перед пенсией, чтобы наконец-то заняться тем, о чем мечтали всю жизнь. Но переход в новую сферу в почтенном возрасте – дело не из простых. Как же это правильно сделать?

Определите профессию. Понятно, что для начала необходимо узнать, что предлагает рынок труда, определиться с профессией и оценить собственную склонность к этой профессии. Например, вас заинтересовала удаленная работа копирайтером, но всю свою жизнь вы работали бухгалтером – оцените, не будет ли вам трудно в кардинально другой сфере, возможно, вы сможете подобрать себе нечто финансового толка.

Получите образование. Для получения общих знаний по некоторым профессиям достаточно будет пройти курсы или несколько мастер-классов. Но многие отрасли требуют фундаментального обучения, на которое нужно потратить немало времени и усилий. Выбирайте свою новую профессию и из этих соображений. Вам нужно обращать внимание на все возможные каналы обучения, подписываться на профессиональные каналы, читать соответствующую литературу.

Настройтесь на статус новичка. Часто специалистам с опытом трудно перейти в новую сферу из-за неумения подчиниться гораздо младшему руководителю или нежелания проходить весь карьерный путь с самого начала. Но без этого этапа не обойтись. Итак, даже если вы сами в течение 20 лет были руководителем – забудьте все и начните с начала.

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Подумайте о финансах. Во время обучений, стажировок и поиска новой работы ваш доход будет равен нулю. Поэтому заблаговременно позаботьтесь о средствах, на которые будете жить в этот период. Прекрасно, если у вас есть возможность работать на старой работе и получать образование по новой специальности.

Заручитесь поддержкой близких. В такие трудные переходные периоды важно, чтобы родные разделяли ваше стремление к переменам. Ведь никакие цифры в паспорте не страшны, когда в вас верят близкие.

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По материалам Finance.UA
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