Правительство выделит дополнительные 5 млрд грн на удешевление займов бизнесу

Правительство планирует выделить дополнительные 5 млрд грн, которые будут направлены на удешевление займов для предприятий.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Правительство поддержало запуск еще одной программы поддержки – это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Правительство выполняет свое обещание относительно доступа к «дешевым деньгам» для малого и среднего бизнеса в Украине”, – написал премьер в своем Telegram-канале.

Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий.

Условия:

по словам Шмыгаля, государство будет гарантировать до 80% тела кредита, взятого предпринимателем в банке;

срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет.

Такой шаг Правительства должен способствовать более доступному кредитованию.

Справка Finance.ua:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Кроме того, глава государства заявил, что в ВР будет подан законопроект, согласно которому налоговые долги на сумму до 3060 грн будут аннулированы для 4 млн граждан Украины.