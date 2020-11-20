Правительство выделит дополнительные 5 млрд грн на удешевление займов бизнесу

Правительство планирует выделить дополнительные 5 млрд грн, которые будут направлены на удешевление займов для предприятий.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Правительство поддержало запуск еще одной программы поддержки – это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Правительство выполняет свое обещание относительно доступа к «дешевым деньгам» для малого и среднего бизнеса в Украине”, – написал премьер в своем Telegram-канале.
Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий.
Условия:
Такой шаг Правительства должен способствовать более доступному кредитованию.
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