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В Украине запустили чат-бот, который проверяет расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19

В Украине запустили чат-бот, который проверяет расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» запустила чат-бот «Медсестра Иванка», благодаря которому можно проверить, какие медицинские средства закупила какая-либо больница Украине.

Об этом сообщается на FACEBOOK странице организации.

Отмечается, что чат-бот работает в Telegram (t.me/DoctorIvankaBot) и Viber.

Для чего это: отныне, прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить, закупила ли их ваша больница.

Чат-бот дает возможность:

  • подписаться на какую-либо больницу и получать обновления о ее закупках;
  • оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
  • просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
  • узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.
  • ознакомиться с другими инструментами Антикоррупционного штаба.

Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и полностью бесплатный.

По материалам Finance.UA
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