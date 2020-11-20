В Украине запустили чат-бот, который проверяет расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» запустила чат-бот «Медсестра Иванка», благодаря которому можно проверить, какие медицинские средства закупила какая-либо больница Украине.
Об этом сообщается на FACEBOOK странице организации.
Отмечается, что чат-бот работает в Telegram (t.me/DoctorIvankaBot) и Viber.
Для чего это: отныне, прежде чем тратить деньги на медикаменты из собственного кошелька, вы можете проверить, закупила ли их ваша больница.
Чат-бот дает возможность:
Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и полностью бесплатный.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 66424 19
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2375 19
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2554 11
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3504 8
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 767 7
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 66424 19
Начали действовать важные изменения в ПДД7 ч. назад - 3560
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2554 11
Hyundai представила удлиненную версию кроссовера Tucson (фото)8 ч. назад - 2496
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2375 19
В США разработана уникальная модель сердца2 ч. назад - 41
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1081 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 773 7
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 942
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4408 22