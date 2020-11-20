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Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники

Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники

В настоящее время правительство не рассматривает введение более жестких карантинных мер, однако нельзя исключать ухудшения ситуации в период новогодних праздников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

“Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать”, – говорится в Telegram главы правительства.

По его словам, Кабмин не скрывает и говорит открыто, что “мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации”, потому что “наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса”.

Шмыгаль также добавил, что правительство разработало такие программы поддержки на случай ужесточения карантина:

  • Помощь ФЛП и наемным работникам – они могут получить по 8 тыс. грн. Программой смогут воспользоваться около миллиона украинцев. Общая сумма составит 10 млрд грн, как накануне заявил президент Владимир Зеленский.
  • Сохранение рабочих мест – работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой матпомощи на каждого сотрудника, рабочее время которого сократится в результате введения таких мер.
  • Инициативы по ЕСВ – предприятия, которые остановят работу в случае локдауна, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. Помощь охватит около 120 тыс. юрлиц. На эти цели предусмотрят почти 1,5 млрд грн. От уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены также почти 200 тыс. ФЛП 1-й группы.
По материалам УБР
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