Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники

В настоящее время правительство не рассматривает введение более жестких карантинных мер, однако нельзя исключать ухудшения ситуации в период новогодних праздников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
“Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать”, – говорится в Telegram главы правительства.
По его словам, Кабмин не скрывает и говорит открыто, что “мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации”, потому что “наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса”.
Шмыгаль также добавил, что правительство разработало такие программы поддержки на случай ужесточения карантина:
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