Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники

В настоящее время правительство не рассматривает введение более жестких карантинных мер, однако нельзя исключать ухудшения ситуации в период новогодних праздников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

“Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать”, – говорится в Telegram главы правительства.

По его словам, Кабмин не скрывает и говорит открыто, что “мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации”, потому что “наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса”.

Шмыгаль также добавил, что правительство разработало такие программы поддержки на случай ужесточения карантина:

Помощь ФЛП и наемным работникам – они могут получить по 8 тыс. грн. Программой смогут воспользоваться около миллиона украинцев. Общая сумма составит 10 млрд грн, как накануне заявил президент Владимир Зеленский.

Сохранение рабочих мест – работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой матпомощи на каждого сотрудника, рабочее время которого сократится в результате введения таких мер.