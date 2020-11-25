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Шмыгаль: разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами - до 25%

Шмыгаль: разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами - до 25%

В Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей. Такая ситуация привела к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на IV Украинском женском конгрессе «От возможностей до реальных изменений».

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«Если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически одинаковы, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, из-за возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться более состоятельными и более успешными», – сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2020 года составляет 9 740 грн. Это только 80,1% от зарплаты мужчин – 12 159 грн.
  • Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

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По материалам УКРИНФОРМ
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