С начала карантина безработные украинцы получили более 13 млрд грн помощи

В течение карантина, то есть с 12 марта и до 25 ноября 2020, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В ведомстве отметили, что задолженности по выплате пособия по безработице нет.
“Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Правительством было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. По состоянию на сегодня уже профинансировано 2,5 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Зарплату «в конвертах» получает каждый восьмой работник столицы
“Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373,7 тысячи граждан. Это и программа “5-7-9”, одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантинных ограничений находится на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.
Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн., а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособий по безработице – почти 1,2 млрд. грн.
Напомним, с 28 апреля 2020 года также действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 62148 19
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2262 18
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2339 9
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3421 7
Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС4 ч. назад - 1017 6
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 62148 19
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3421 7
Начали действовать важные изменения в ПДД5 ч. назад - 3290
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2339 9
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2262 18
В США разработана уникальная модель сердца27 мин. назад - 8
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1057 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 761 5
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 931
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4387 22