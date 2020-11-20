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С начала карантина безработные украинцы получили более 13 млрд грн помощи

С начала карантина безработные украинцы получили более 13 млрд грн помощи

В течение карантина, то есть с 12 марта и до 25 ноября 2020, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что задолженности по выплате пособия по безработице нет.

“Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Правительством было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. По состоянию на сегодня уже профинансировано 2,5 млрд грн”, – говорится в сообщении.

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“Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373,7 тысячи граждан. Это и программа “5-7-9”, одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантинных ограничений находится на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

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Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн., а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособий по безработице – почти 1,2 млрд. грн.

Напомним, с 28 апреля 2020 года также действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.

По материалам Finance.UA
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