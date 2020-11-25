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Снять жилье на Новый год: цены в Киеве, Львове

Снять жилье на Новый год: цены в Киеве, Львове

Украинцы не спешат бронировать жилье на новый год. Эксперты по недвижимости констатируют сильное падение спроса в этом году на посуточную аренду из-за карантина. Об этом сообщает Dom.Ria.

В конце ноября украинцы забронировали только 5-7% квартир на новогодние праздники. Немного активней вносят предварительную плату по домам – тут застолбили не более 12-14% из предложенных вариантов.

Год назад в этот же период показатели были выше – 10-12% по квартирам и 18-20% – по домам.

Операторы рынка не исключают, что в этом году украинцы будут ждать до последнего и основной спрос активизируется только в 10-х числах декабря.

Мнение экспертов. “Нельзя не отметить осторожность, с которой бронируют жилье: в связи с ситуацией, которая царит в мире, мы не можем быть уверенными в завтрашнем дне, а тем более планировать что-то на месяц вперед, поэтому можно сказать, что сейчас бронируют самые смелые”, – отметил нам сооснователь dobovo.com Дмитрий Малахов.

Все будет зависеть от того, введет ли правительство жесткий карантин или нет на новогодние праздники, будут ли работать загородные комплексы и гостиницы, будет ли функционировать междугородний транспорт, на котором можно уехать в условные “Карпаты” на праздники.

“Все карантинные ограничения очень негативно скажутся на новогодней аренде. С другой стороны, в случае локдауна именно аренда загородного коттеджа может стать чуть ли не единственной альтернативой встретить Новый год не дома. Как будут развиваться события, будет ясно ближе к середине декабря”, – заметил в беседе с эксперт Dom.Ria Анатолий Топал.

По данным операторов рынка, сейчас в киевском регионе более 350 вариантов домов в посуточную аренду.

Столица. Старую “хибарку” вдалеке от Киева можно снять за 500-750 грн/сутки. Элитные пригородные коттеджи обойдутся, естественно, дороже – тут ценники доходят до 10 000-12 000 тыс. грн.

Чем больше удобств предложили владельцы, тем больше придется выложить арендаторам. Цены могут достигать $500-900 в сутки за многокомнатные дома с саунами, бассейнами и другими развлечениями.

Квартиры на Новый год в Киеве сдают минимум на два дня, а расценки в два-три раза выше, чем в обычное время. Так, цена на обычную трехкомнатную квартиру в праздничный период начинается от 3 500 за три дня.

По подсчетам сервисов посуточной аренды, цены в этом году на Новый год вырастут в среднем в два раза в сравнении с обычными днями, но из-за того, что со старта карантина расценки снизились и не вернулись на 100% к прошлогодним, стоимость аренды в этом году будет ниже по сравнению с прошлым.

“Ситуация может кардинально измениться, если будут отменены все массовые празднования и междугородные сообщения, или под запретом окажутся рестораны и кафе”, – подметил нам Дмитрий Малахов.

Сейчас же, например, трехкомнатная квартира, которую в прошлом году можно было забронировать за 10 000 грн, в этом предлагают уже за 8 000 грн.

Днепр. Стоимость за плавающий дом на Днепре для четырех гостей в этом году обойдется в 5 500 грн, хотя в прошлом его цена на 31 декабря была 8 000 грн/сутки.

При аренде жилья не стоит забывать и о залоге, который непременно потребуют владельцы жилплощади. Зачастую он составляет суточную стоимость аренды. Если жилище останется после празднования в первозданном виде, – деньги вернут.

Если же жилью был нанесен вред, из задатка вычтут компенсацию на сумму ущерба. А вот уборка помещения уже внесена в стоимость аренды.

Актуальная стоимость на новогодние праздники по популярным направлениям:

Киев от 300 грн – место в хостеле;

  • от 450 грн – номер в мини-отеле;
  • от 2 000 грн – 1-к. квартира;
  • от 3 000 грн – 2-к. квартира;
  • от 11 500 грн – 3-к. квартира для 7 гостей.

Одесса.

  • от 200 грн – место в хостеле;
  • от 420 грн – номер в мини-отеле;
  • от 1 000 грн – 1-к. квартира;
  • от 9 000 грн – коттедж для 9 гостей.

Львов

  • от 900 грн – номер-эконом в хостеле для двоих;
  • от 2 500 грн – 1-к. квартира.

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По материалам УБР
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