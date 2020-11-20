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Степанов назвал количество медиков, которые уволились за время пандемии

Степанов назвал количество медиков, которые уволились за время пандемии

С начала пандемии коронавируса в Украине уволились около 34 тысяч медицинских работников. Это предварительные данные, более точная информация будет в конце 2020 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире “5 канала”.

По его словам, некоторые из медработников, которые уволились, перешли на работу в другие медучреждения. Поэтому сейчас сложно сказать точное количество медиков, которые ушли из системы здравоохранения.

“Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год”, – сказал Степанов.

Министр добавил, что необходимо смотреть на причину увольнения медработников.

Ранее Степанов рассказал, как происходят надбавки врачам, которые работают с больными коронавирусом. По его словам, начисления 300% надбавки не происходит “поминутно, посекундно или почасово”.

По материалам РБК-Украина
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