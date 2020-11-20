Госдеп США начал процесс передачи власти Джо Байдену

В США начался процесс передачи власти команде Джо Байдена.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News, пишет “Сегодня”.

“Мы начали этот процесс, посмотрим, каким было решение GSA (Администрации служб общего назначения — ред.), и сделаем все, чего требует закон. Мы выполним эту работу”, – сказал Майк Помпео.

Накануне глава GSA Эмили Мерфи сообщила Байдену, что администрация готова начать официальный переходный процесс.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом отметил, что решение о том, кто будет следующим главой государства не находится в компетенции этого ведомства.

“Помните, работа Управления общих служб была выдающейся, и Эмили Мерфи превосходно выполняет свою работу, но Управление общих служб не определяет, кто станет следующим президентом США”, – написал Трамп в своем Twitter.

При этом он отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

“Мы будем продолжать в том же духе. Я верю, что мы победим!” – написал Трамп.