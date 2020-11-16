Межбанк: удачный день для гривны

Вторник оказался более удачным днем для гривны на валютном рынке, хотя так и не принес желанной активизации клиентов и самих банков.

Торговля проходила по-прежнему достаточно вяло, но в целом за день доллар подешевел с 28,37/28,39 до 28,34/28,355 гривен.

Основным “секретом” укрепления гривны оказалась банальная нехватка спроса на валюту. В самом начале сессии продавцы наблюдали определенный рост котировок в пределах психологического порога в 28,40 гривен и поэтому надеялись на дальнейшее подорожание доллара. Но после того, как основные игроки купили необходимые объемы валюты – покупателей почти не осталось, а вот продавцов еще хватало. И вот тут уже оживились спекулянты, так как тем из продавцов, кого “подпирало время” – уже не было особо куда деваться и они были вынуждены продавать валюту по текущим котировкам без особой возможности торговаться.

В последний час сессии кое-кто из покупателей (в том числе и на небольшие суммы нерезиденты) решил воспользоваться ситуацией и подкупить дешевеющей валюты, но особой “погоды” их покупки на торгах уже не сделали.

В итоге – курс незначительно просел по дню, что не может не радовать. Нацбанк участия в торгах не принимал, хотя и мог бы на $10-15 млн пополнить резервы. Но видимо посчитал, что ситуативный нисходящий тренд по курсу доллара ему более выгоден в настоящее время.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,37/28,39 гривен к 11:00 подорожал до 28,385/28,405 гривен. Но это был единственный успех для него за сегодня.

После 11 часов на торги стали выходить основные продавцы, а покупатели становились все более несговорчивыми по курсу.

В результате предложение превысило спрос и к 12:00 доллар просел до 28,36/28,38 гривен. Перед обедом еще оставшиеся покупатели активно закрывали свои сделки, что позволило продавцам ненадолго чуть поднять свои ценники до 28,37/28,39 гривен в обед и сразу после него.

Но уже к 15 часам реальных покупателей практически не осталось, а спекулянты начали занижать свои котировки. Необходимость у некоторых продавцов именно сегодня продать валюту заставила их принимать условия спекулянтов и к 15:00 курс просел до 28,36/28,38 гривен, а к 16 часам и до 28,34/28,355 гривен.

Небольшой рост спроса в последние 40 минут сессии уже не особо влиял на общий уровень котировок и вторник на межбанке по доллару завершился на отметке 28,34/28,355 гривен.

Главные события 24 ноября на межбанке:

1. Доллар подешевел с 28,37/28,39 до 28,34/28,355 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3835 гривен, а официальный на 25 ноября установлен на отметке 28,3741 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,35 / 28,37

евро – 33,64 / 33,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1871 / 1,1873

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