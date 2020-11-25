Как изменился мир роскоши в 2020 году

Компания Делойт опубликовала результаты 7-го ежегодного глобального исследования рынка товаров класса люкс, которые отражают его ключевые тренды и драйверы развития.

На основе открытых данных за 2019 финансовый год отчет определяет топ-100 крупнейших компаний рынка товаров класса люкс и анализирует их деятельность.

Пандемия служила своеобразным мотиватором для брендов, заставив их задуматься о внедрении новых подходов к повышению эффективности своей деятельности. Сегодня, как никогда ранее, производители товаров класса люкс ищут новые каналы взаимодействия с потребителем, переосмысливая и трансформируя свою деятельность в невиданных ранее масштабах.

Ключевые наблюдения:

В 2019 финансовом году минимальный объем выручки, необходимый для включения в список 100 ведущих мировых производителей товаров класса люкс, составил 238 млн долларов США , что на 20 млн долларов США выше, чем годом ранее.

В 2019 финансовом году топ-100 мировых компаний рынка предметов роскоши получили доход в размере 281 млрд долларов США, что на 34 млрд долларов США больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (247 млрд долларов США). Хотя темпы ежегодного роста снизились до 8,5% по сравнению с 10,8% в прошлом году.

Лидером среди стран по количеству производителей товаров класса люкс стала Италия. Франция вышла на первое место по совокупному объему продаж (28,3%).

Сегмент продаж одежды и обуви остается лидером по количеству представителей в рейтинге 100 ведущих компаний сектора товаров класса люкс, однако его игроки имеют самый низкий средний показатель выручки, который составляет всего 1,2 млрд долларов США.

Пандемия заставила серьезно пересмотреть возможность продажи через интернет. Сначала производители товаров класса люкс очень медленно адаптировались к цифровой революции, однако большинство брендов сейчас организуют процесс продажи своих товаров онлайн. Например, Prada установила тесное сотрудничество с Tmall, коммерческим онлайн-каналом Alibaba, а Dolce & Gabbana открыла свой собственный видеобутик. В целом объем продаж через интернет увеличился в течение первого полугодия, достигнув в апреле рекордных значений роста в +209% по сравнению с предыдущим годом.

Компании вкладывают значительные средства в «зеленые» технологии, таким образом реагируя на появление новых потребностей потребителей и требований по защите окружающей среды. Мировые бренды класса люкс начали приобщаться к схемам компенсации выбросов углерода для содействия борьбе с изменением климата.

В ограниченном социальным дистанцированием обществе виртуальные технологии будут приобретать большее значение для брендов, которые поддерживают связь с потребителями и прислушиваются к их потребностям. Практически все важнейшие мероприятия в сфере моды и показы в этом году отменили или перенесли на следующий год. Многие из них были проведены в онлайн-формате.