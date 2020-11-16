Сколько тратят и что покупают украинцы на Black Friday (инфографика)

Уже много лет Black Friday пользуется неослабевающим спросом у украинцев. Это торговое мероприятие родом из США привлекает множество покупателей, которые с каждым годом всё лучше ориентируются в предлагаемых им скидках. В свою очередь магазины, наблюдая заинтересованность клиентов, организовывают распродажи не только в Чёрную пятницу, но и в течение всей недели. Поэтому любители скидок могут радоваться акциям с понедельника, предшествующего Black Friday, по Cyber Monday.
Аналитики Picodi.com решили проверить, как украинцы относятся к Black Week, где в Украине интерес к «чернопятничным» распродажам самый большой, а также на что и в каком размере потребители планируют потратиться.
Купить или не купить?
Сколько готовы тратить? Статистически украинцы во время проведения Чёрной пятницы тратят 3810 грн. Стоит отметить, что мужчины тратят вдвое больше женщин во время распродаж: 4880 грн против 2820 грн. Это не говорит о том, что мужчины покупают больше, возможно, они тратятся на более дорогие товары.
Большая часть анкетированных (36%) отметила, что планирует потратить немного больше, чем год назад.
География. В период с 2016 по 2019 год больше всего интерес к акциям Black Friday вырос в Харькове (+216%). На пьедестале также расположились Полтава и Луганск, где рост поисковых запросов, связанных с Чёрной пятницей, составляет 200% и 167% соответственно. В Ровно же зафиксировано уменьшение интереса к распродажам на 15%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 1649 13
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 36581 12
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 8161 9
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИВчера, 12:16 - 1833 8
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 1144 5
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 36581 12
В приложении monobank появилась новая функцияВчера, 09:33 - 8161 9
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"Вчера, 08:14 - 5712
Как погасить долг по исполнительному производствуВчера, 12:00 - 3639 2
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3055 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 972 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 727 4
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 902
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4306 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1409