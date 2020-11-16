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Сколько тратят и что покупают украинцы на Black Friday (инфографика)

Сколько тратят и что покупают украинцы на Black Friday (инфографика)

Уже много лет Black Friday пользуется неослабевающим спросом у украинцев. Это торговое мероприятие родом из США привлекает множество покупателей, которые с каждым годом всё лучше ориентируются в предлагаемых им скидках. В свою очередь магазины, наблюдая заинтересованность клиентов, организовывают распродажи не только в Чёрную пятницу, но и в течение всей недели. Поэтому любители скидок могут радоваться акциям с понедельника, предшествующего Black Friday, по Cyber Monday.

Аналитики Picodi.com решили проверить, как украинцы относятся к Black Week, где в Украине интерес к «чернопятничным» распродажам самый большой, а также на что и в каком размере потребители планируют потратиться.

Купить или не купить?

  • Согласно опросу, 69% украинцев принимали участие в распродажах Black Week в 2019 году. Хоть такое количество может удивить, в действительности не все совершали покупки именно в Чёрную пятницу. 24% участников распродаж делали покупки с понедельника по четверг, а 37% воспользовались скидками на выходные после Black Friday.

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  • Большая часть покупателей осталась довольная своим «чернопятничным» опытом (74%). 21% отметили, что были скорее недовольны, а 5% — недовольны.

  • Среди людей, которые не участвовали в прошлогодних распродажах Black Friday, было больше всего тех, кто не знал об этом мероприятии (37%). 31% анкетированных указали, что просто пропустили Чёрную пятницу. Остальные либо не дождались акций на интересующий товар, либо скидка им показалась слишком маленькой.

Сколько готовы тратить? Статистически украинцы во время проведения Чёрной пятницы тратят 3810 грн. Стоит отметить, что мужчины тратят вдвое больше женщин во время распродаж: 4880 грн против 2820 грн. Это не говорит о том, что мужчины покупают больше, возможно, они тратятся на более дорогие товары.

Большая часть анкетированных (36%) отметила, что планирует потратить немного больше, чем год назад.

География. В период с 2016 по 2019 год больше всего интерес к акциям Black Friday вырос в Харькове (+216%). На пьедестале также расположились Полтава и Луганск, где рост поисковых запросов, связанных с Чёрной пятницей, составляет 200% и 167% соответственно. В Ровно же зафиксировано уменьшение интереса к распродажам на 15%.

По материалам Finance.UA
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