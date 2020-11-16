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Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)

Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении.

По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.

“В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен”, – заявил Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Как прекратить деятельность ФЛП онлайн: процедуру внесения записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований возможно осуществить в режиме онлайн с помощью сервиса государственных услуг «ДІЯ».
По материалам РБК-Украина
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