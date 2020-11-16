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Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых выплат из ФССУ

Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых выплат из ФССУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых социальных выплат из Фонда социального страхования Украины (ФССУ), приостановленных на период карантина.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, соответствующий закон вступит в силу со следующего дня после ​​его опубликования.

Закон Украины «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения «Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» возвращен с подписью Президента, он вступит в силу со следующего дня после ​​его опубликования.

Документом, в частности, устраняется ограничение по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина:

  • единовременных страховых выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве;
  • специальных медицинских и постоянных сторонних уходов, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;
  • лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью;
  • санаторно-курортного лечения пострадавших, лиц с инвалидностью;
  • реабилитационного лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, с 18 апреля 2020 года Фонд приостанавливал финансирование указанных статей расходов.

По материалам Finance.UA
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