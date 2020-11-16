Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых выплат из ФССУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых социальных выплат из Фонда социального страхования Украины (ФССУ), приостановленных на период карантина.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, соответствующий закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
Закон Украины «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения «Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» возвращен с подписью Президента, он вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
Документом, в частности, устраняется ограничение по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина:
Напомним, с 18 апреля 2020 года Фонд приостанавливал финансирование указанных статей расходов.
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