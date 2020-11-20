Кличко объяснил, почему массовое тестирование на коронавирус невозможно

Провести массовое тестирование на COVID-19 сложно технически, ведь лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов.
Об этом на брифинге 23 ноября сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
“Ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов”, – отметил Кличко.
Кличко подчеркнул, что бесплатные тесты на коронавирус в государственных медучреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19, то есть по рекомендации врача.
“Семейному врачу нужно позвонить, а не идти на прием. Поскольку сегодня главное – не создавать массового скопления людей, среди которых могут быть и инфицированные”, – подчеркнул Кличко.
Кличко заметил, что показатель тестирования в столице самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 тысяч жителей.
“В коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии уже исследовали почти 227 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР, а методом ИФА на выявление антител сделали почти 80 тысяч тестов”, – сообщил Кличко.
Он сообщил, что продолжают работать и мобильные бригады медиков, которые делают забор образцов материала для исследования у пациентов дома. С начала работы они отобрали почти 139 тысяч образцов биоматериала для ПЦР-тестов.
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