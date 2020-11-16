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Налоговики раскрыли схему незаконного строительства

Налоговики раскрыли схему незаконного строительства

Налоговиками проведено исследование деятельности физического лица – предпринимателя, в результате которого установлено совершение им незаконного строительства многоквартирных жилых домов во Львовской области по оформлению права собственности.

Об этом пишет ГНС.

Декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации или сертификаты на строительство многоквартирных жилых домов ФЛП Государственной архитектурно-строительной инспекцией не выдавались.

Таким образом установлено, что регистрация жилых домов была проведена с нарушением градостроительных требований и нормативных документов.

Для предоставления легального статуса многоквартирным жилым домам через связанных лиц жилая недвижимость физического лица – предпринимателя внесена в уставный фонд общества. Рыночная стоимость недвижимости составляет более 89 млн грн.

По материалам аналитического исследования районной местной прокуратурой Львовской области зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 366 УК Украины.

По материалам Finance.UA
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