Налоговики раскрыли схему незаконного строительства

Налоговиками проведено исследование деятельности физического лица – предпринимателя, в результате которого установлено совершение им незаконного строительства многоквартирных жилых домов во Львовской области по оформлению права собственности.

Об этом пишет ГНС.

Декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации или сертификаты на строительство многоквартирных жилых домов ФЛП Государственной архитектурно-строительной инспекцией не выдавались.

Таким образом установлено, что регистрация жилых домов была проведена с нарушением градостроительных требований и нормативных документов.

Для предоставления легального статуса многоквартирным жилым домам через связанных лиц жилая недвижимость физического лица – предпринимателя внесена в уставный фонд общества. Рыночная стоимость недвижимости составляет более 89 млн грн.

По материалам аналитического исследования районной местной прокуратурой Львовской области зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 366 УК Украины.