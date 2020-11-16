Налоговики раскрыли схему незаконного строительства

Налоговиками проведено исследование деятельности физического лица – предпринимателя, в результате которого установлено совершение им незаконного строительства многоквартирных жилых домов во Львовской области по оформлению права собственности.
Об этом пишет ГНС.
Декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации или сертификаты на строительство многоквартирных жилых домов ФЛП Государственной архитектурно-строительной инспекцией не выдавались.
Таким образом установлено, что регистрация жилых домов была проведена с нарушением градостроительных требований и нормативных документов.
Для предоставления легального статуса многоквартирным жилым домам через связанных лиц жилая недвижимость физического лица – предпринимателя внесена в уставный фонд общества. Рыночная стоимость недвижимости составляет более 89 млн грн.
По материалам аналитического исследования районной местной прокуратурой Львовской области зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 366 УК Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 2026 12
В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотикиВчера, 17:23 - 672 7
Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфовВчера, 16:33 - 945 7
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИ3 ч. назад - 896 4
В приложении monobank появилась новая функция6 ч. назад - 2121 3
Как будет работать накопительная пенсионная система: законопроектВчера, 20:01 - 3229 2
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"7 ч. назад - 2488
В приложении monobank появилась новая функция6 ч. назад - 2121 3
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 2026 12
Топ-3 отрасли для инвестирования: на чем можно заработатьВчера, 17:01 - 1601
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 800 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 667 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 860
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4167 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1366