0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 129 0

Стал известен следующий флагман Xiaomi

Стал известен следующий флагман Xiaomi

Новый флагман Xiaomi будет иметь топовый процессор и тройную камеру. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на сетевых инсайдеров.

В частности, издание ссылается на сообщение главного редактора проекта XDA Developers Мишаля Рахмана (Mishaal Rahman) в Twitter. Журналист заявил, что следующий флагман Xiaomi будет иметь изогнутый дисплей и актуальный процессор Snapdragon 875. Также раскрытое устройство должно получить тройную основную камеру с ведущим объективом разрешением 108 мегапикселей, 30-кратным зумом и сверхширокоугольным модулем для макросъемки.

Журналисты предполагают, что новый аппарат получит название Xiaomi Mi 11. Согласно другим сообщениям, устройство выйдет с экраном с 2K-разрешением и частотой обновления 120 герц. Два модуля основной камеры получат разрешение 50 и 12 мегапикселей. Вероятно, компания представит базовый флагман Xiaomi Mi 11 и его расширенную версию Mi 11 Pro.

Авторы отметили, что упоминаемый в сообщениях о новом устройстве Xiaomi процессор Snapdragon 875 еще не анонсирован. Ожидается, что компания Qualcomm представит очередной чип для флагманских Android-смартфонов в начале декабря. Дата анонса Xiaomi Mi 11 не раскрывается.

Актуальным на данный момент флагманом Xiaomi является модель Mi 10. Представленный 13 февраля девайс получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц, чип Snapdragon 865, камеру на четыре объектива.

По материалам Курс Украины
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.