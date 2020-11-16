Минздрав просит 5% ВВП на медицину

Минздрав просит выделить на здравоохранение в следующем году 5% ВВП, заявил во вторник, 24 ноября, глава ведомства Максим Степанов.

“Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция – 9,6%, Германия – более 10%”, – отметил Степанов.

В частности, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена ​​на уровне более 20 тыс. грн.

В бюджетном запросе на следующий год министерство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.

Повышение финансирования касается и других отраслей медицины, а также предусматривает существенное увеличение зарплат медицинским работникам, чтобы остановить их отток за границу.

“Наша медицина нуждается в реанимации. Мы заложили минимум, который необходим”, – заявил министр.