Минздрав просит 5% ВВП на медицину

Минздрав просит выделить на здравоохранение в следующем году 5% ВВП, заявил во вторник, 24 ноября, глава ведомства Максим Степанов.
“Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция – 9,6%, Германия – более 10%”, – отметил Степанов.
В частности, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена на уровне более 20 тыс. грн.
В бюджетном запросе на следующий год министерство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.
Повышение финансирования касается и других отраслей медицины, а также предусматривает существенное увеличение зарплат медицинским работникам, чтобы остановить их отток за границу.
“Наша медицина нуждается в реанимации. Мы заложили минимум, который необходим”, – заявил министр.
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