0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Минздрав просит 5% ВВП на медицину

Минздрав просит 5% ВВП на медицину

Минздрав просит выделить на здравоохранение в следующем году 5% ВВП, заявил во вторник, 24 ноября, глава ведомства Максим Степанов.

“Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция – 9,6%, Германия – более 10%”, – отметил Степанов.

В частности, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена ​​на уровне более 20 тыс. грн.

В бюджетном запросе на следующий год министерство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.

Повышение финансирования касается и других отраслей медицины, а также предусматривает существенное увеличение зарплат медицинским работникам, чтобы остановить их отток за границу.

“Наша медицина нуждается в реанимации. Мы заложили минимум, который необходим”, – заявил министр.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.