0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Экономика Германии выросла на рекордные 8,5% за квартал

Экономика Германии выросла на рекордные 8,5% за квартал

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырос на рекордные 8,5% в III квартале, поскольку крупнейшая экономика Европы частично оправилась от беспрецедентного спада, вызванного первой волной пандемии COVID-19 весной.

Об этом со ссылкой на статистическое управление ФРГ сообщает Reuters.

Более сильное, чем ожидалось, восстановление было вызвано в основном более высокими расходами домашних хозяйств и резким ростом экспорта, говорится в сообщении.

Читайте также: Китай может стать единственной крупной экономикой, которая выросла во время пандемии

«Это позволило экономике Германии компенсировать значительную часть резкого снижения ВВП, вызванного пандемией коронавируса во II квартале 2020 года», – отмечает статистическое управление.

Напомним, во II квартале экономика ФРГ сократилась на 9,8%.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.