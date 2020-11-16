Экономика Германии выросла на рекордные 8,5% за квартал

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырос на рекордные 8,5% в III квартале, поскольку крупнейшая экономика Европы частично оправилась от беспрецедентного спада, вызванного первой волной пандемии COVID-19 весной.

Об этом со ссылкой на статистическое управление ФРГ сообщает Reuters.

Более сильное, чем ожидалось, восстановление было вызвано в основном более высокими расходами домашних хозяйств и резким ростом экспорта, говорится в сообщении.

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«Это позволило экономике Германии компенсировать значительную часть резкого снижения ВВП, вызванного пандемией коронавируса во II квартале 2020 года», – отмечает статистическое управление.

Напомним, во II квартале экономика ФРГ сократилась на 9,8%.